Признание Сенатом США Голодомора в Украине станет сигналом для других стран, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение высказал в комментарии Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Во многих странах сегодня не имеет решения в парламентах о признании Голодомора-геноцида", - отметил украинский дипломат во время церемонии памяти жертв Голодомора, организованной Посольством Украины в тот же день в Вашингтоне.

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"Я думаю, что этот пример Соединенных Штатов и этот сигнал будет услышан. Я говорил с руководителями Всемирного Конгресса украинцев, и я знаю, что сейчас будут новые инициативы для того, чтобы парламенты стран - начиная от Австралии до европейских стран, приняли такое решение. Я знаю, что они будут работать над этим ", - отметил украинский посол.

В то же время он подчеркнул, что резолюция Сената США, кроме признания Голодомора - геноцидом, имеет другие важные элементы: "Распространять правду, поддерживать Украину как стратегического партнера Соединенных Штатов, поддерживать украинский народ".

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Как отметил Чалый, для Украины важно именно сейчас, когда она противодействует агрессии, четко определить свой путь и свою идентичность.

"Я думаю, что это будет толчок для активности и у граждан стран Европы, украинской диаспоры, для того, чтобы парламенты этих стран приняли такое же решение", - подчеркнул дипломат.

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