Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
06.10.18 01:26

Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО

Нардеп Олег Барна решил извиниться за свое поведение в Верховной Раде, когда нецензурно высказался в адрес журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - сообщил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сквернословити не такий гріх, як оббріхувати і обкрадати", - нардеп Барна объяснил свой мат в публичном споре с журналистом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100