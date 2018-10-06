Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - сообщил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сквернословити не такий гріх, як оббріхувати і обкрадати", - нардеп Барна объяснил свой мат в публичном споре с журналистом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.