Реформа экстренной медицины начнется в 2019 году, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "5 канала".

Ковтонюк отметил: "Реформа экстренной медицинской помощи будет приоритетом правительства в целом, не только нашего министерства. Эту реформу инициировал сам премьер-министр, чтобы мы начали наконец модернизацию этой системы в следующем году. Это не будет быстро, не за год, потому что систему надо действительно перенести на качественно новый уровень и все требует много финансов и усилий".

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"Мы оцениваем общий бюджет реформы экстренной помощи - ориентировочно 10 млрд гривен, а это для сравнения 1/10 от бюджета всей медицины в Украине. То есть это очень большие средства. На следующий год будет один дополнительный миллиард, то есть шесть миллиардов мы тратим ежегодно и будет один дополнительно. Соответственно, нам придется двигаться постепенно и мы начнем с нескольких областей, затем в следующем году - снова несколько областей".

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Ковтонюк также рассказал, что на реформу экстренной медицины будут выделять средства как из Государственного бюджета, так и из местных бюджетов, то есть будет софинансирование, чтобы местные бюджеты также добавляли часть средств.

"Как правило, в том, что касается капитальных расходов, это когда надо что-то купить - технику, что-то построить, чтобы сделать диспетчерскую службу, то есть такой центр, где сидят люди, которые направляют "скорую" с определенным оборудованием. Мы будем давать деньги часть из центра, часть из местного бюджета", - уточнил заместитель министра здравоохранения.

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