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06.10.18 08:30

Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ

Рейтинг правящей партии РФ снизился до самого низкого уровня с 2008 года.

Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, за партию власти проголосовал бы только 31% россиян, говорится в опросе "Политические индикаторы". Рейтинг "Единой России" непрерывно падает с марта 2018 года, когда состоялись выборы президента РФ, и с тех пор упал на 20 процентных пунктов.

Рейтинги КПРФ и ЛДПР наоборот выросли — за них проголосовали бы 14% опрошенных.

Если бы в ближайшие выходные прошли выборы президента России, за Владимира Путина проголосовали бы 45%.

Ранее опросы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина до уровня 2013 года на фоне объявления о пенсионной реформе в России.

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