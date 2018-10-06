Чиновники Минобразования провели тендер под конкретного поставщика: сумма ущерба бюджету превысила 5,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест. ВИДЕО

"Установлено, что должностные лица структурных подразделений министерства образования и науки Украины, действуя в интересах частной фирмы и с целью получения неправомерной выгоды, умышленно внесли в типичный перечень средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях технические характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что указанные действия создали искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников, а также обеспечило победу в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине.

"По данным следствия, в результате непрозрачного проведения закупок, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн", - заявили в прокуратуре.

Также досудебное расследование установило, что должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн.грн.

Читайте также: Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки

По результатам следствия начальнику отдела государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а заведующему отделом Национального центра "Малая академия наук Украины" в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.364 УК Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается причастность в совершении уголовного преступления других должностных лиц министерства.



