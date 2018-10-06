Россия молчит о состоянии здоровья Балуха, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Российская Федерация до сих пор не предоставила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого содержат в СИЗО оккупированного Россией Крыма. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоена, что до сих пор нет новостей от РФ о Владимире Балухе и состоянии его здоровья. Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информацию о состоянии его здоровья. Зато из РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", – написала Денисова.

Она отметила, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ с ходатайством о допуске украинского омбудсмена к Балуху в СИЗО в г.Севастополе, но результатов рассмотрения этого ходатайства пока нет.

"В то же время уполномоченный в РФ сможет посетить Кирилла Вышинского (пропагандиста из "РИА Новости Украина", – ред.). О котором, кстати, якобы беспокоится. Ведь просит меня посетить заключенного, которого в Украине подозревают в государственной измене и удерживают в Херсонском СИЗО", – отметила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия. "К нему я уже приезжала 2 раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи 9 раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка, которая есть у меня на руках", – сообщила Денисова.

В то же время она отметила, что к украинскому политзаключенному Балуху российский омбудсмен не ездила ни разу. "Да и справку о состоянии здоровья уполномоченный в РФ ни разу не предоставила. С нетерпением жду реальных шагов от РФ", – подытожила Денисова.