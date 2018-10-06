Россия давно перешла все границы дозволенного, - бывший госсекретарь США Райс

Для США и Европейского Союза важно продолжать политику санкций и давления на Россию, убеждена Кондолиза Райс, экс-советник президента США по вопросам безопасности и 66-й Государственный секретарь США. Об этом она заявила в интервью журналу "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, как долго еще Россия будет "тестировать границы дозволенного" – с учетом агрессии в Украине и применения нервно-паралитического вещества Новичок в британском Солсбери, Райс ответила так: "Я считаю, что эти границы уже пересечены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать".

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В частности, добавила экс-Госсекретарь США, важно найти способ "отказаться от российского газа и Северного потока", строительство которого она назвала "не очень хорошей идеей".

Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимой является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокацию отлично вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа", – резюмировала она.

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