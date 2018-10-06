Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
06.10.18 14:16

На вокзале в Киеве поезд отрезал ступню египтянину

Вечером 5 октября в Киеве на центральном железнодорожном вокзале под поезд попал иностранец. Состав отправлялся по маршруту "Киев-Харьков".

поезд

Об этом "Информатору" стало известно на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков. Первым делом помощь оказывали проводники. Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.

Из-за происшествия отправление поезда Киев-Харьков задержали почти на час. Только после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего состав отправился в 23:08. Пострадавшего в срочном порядке забрали в 17 больницу.

По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет и у него не было проездного билета. Подробности инцидента выясняются. На месте работали медики и правоохранители.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100