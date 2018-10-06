В Киеве прошел марш за право на самозащиту. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 октября, в Киеве прошел "Марш 11%" за право украинских граждан на самозащиту. Инициатором акции выступила общественная организация "Демократична сокира", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Большой Киев".

Шествие началось в полдень в парке Шевченко. Активисты прошли по улице Владимирской и спустились к Майдану, где прошел митинг. Участие в шествии приняли около 500 человек.











Цель марша – привлечь внимание общества к проблемам самозащиты и оборота оружия.

Участники марша утверждают, что в Украине нет адекватного законодательства о получении разрешений на оружие, обращении оружия и боеприпасов. Эти вопросы регламентированы внутренними распоряжениями МВД. Активисты хотят, чтобы вопрос был урегулирован на уровне законов. Также они пытаются привлечь внимание к вопросу права на самозащиту.

"В гражданине, который успешно оказал сопротивление грабителю или убийце, следователь, а затем судья видят такого же преступника и пытаются добиться для него обвинительного приговора", – утверждают организаторы марша.

Читайте на Цензор.НЕТ: Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж

Как отметил во время мероприятия один из активистов Юрий Гудыменко, "сейчас, с одной стороны, в стране сформировалась каста близких к МВД лиц, имеющих наградное оружие или просто оружие, полученное в обход существующих правил. С другой стороны, значительно вырос объем нелегального рынка оружия вследствие боевых действий, и сейчас каждый мелкий гопник может приобрести себе на черном рынке какой-то ствол".

Напомним, 1 октября Нацполиция объявила о проведении месячника добровольной сдачи оружия. С 1 до 31 октября каждый гражданин может добровольно сдать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранились без соответствующих документов.