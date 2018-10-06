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06.10.18 15:54

Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

По словам замминистра иностранных дел Василия Боднара, Украине нужно реагировать на действия Венгрии, иначе могут быть непредвиденные последствия.

Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

Об этом он сказал в комментарии для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредвиденным последствиям", - подчеркнул Боднар.

По его словам, цель - показать, что на Закарпатье распространяется украинский суверенитет, который Украина будет защищать.

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.

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