Мы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер

Европа не готова к "грандиозной ссоре" с Москвой. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью нескольким австрийским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Невзирая на все недовольство Россией, которое в последнее время растет буквально на глазах, мы должны раз и навсегда принять это как факт: по причинам безопасности мы обязаны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе", – сказал Юнкер журналистам.

"Я не готов к грандиозной ссоре с Россией, не смотря на то, что только что опубликовал в Брюсселе коммюнике, резко критикующее ее действия в Нидерландах. Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – подытожил политик.

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На отношения России и Евросоюза серьезно повлиял скандал с хакерскими атаками на европейские серверы, которыми, по мнению европейцев, руководили из Главного разведуправления ФСБ РФ.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Также об атаках российских хакеров сообщают в Германии. По данным Берлина, именно по заказу спецслужб России киберпреступники весной 2018 года проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ.

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