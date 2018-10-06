Количество пострадавших из-за кишечных инфекций в детсаду в Хмельницкой области возросло до 31

Количество госпитализированных из-за вспышки кишечных инфекций в детском саду №6 "Радуга" в г. Нетишин Хмельницкой области увеличилось до 26, всего пострадал 31 человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 11:00 субботы, 6 октября, в инфекционное отделение Специализированной медико-санитарной части Нетишина госпитализированы 31 человек.

"В том числе 26 детей в возрасте 3-6 лет и 4 работника учреждения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний молодой человек, который контактировал с работниками дошкольного учреждения", – сказано в сообщении на сайте госучреждения "Хмельницкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины".

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Все госпитализированные дети являются воспитанниками яслей-сада комбинированного типа № 6 "Радуга" г .Нетишин Хмельницкой области.

"Основные клинические проявления: повышение температуры до 38С-40С, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе (наличие симптомов острой кишечной инфекции)", – сообщили в Хмельницком лабораторном центре.

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалистами центра проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. В помещениях дошкольного учреждения проведена дезинфекция.

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"С целью выявления носителей проведено внезапное обследование 6 работников пищеблока, 11 воспитателей и помощников воспитателей групп и 1 работника прачечной на наличие возбудителей патогенного стафилококка и патогенных кишечных инфекций", – сказано в сообщении.

Результаты бактериологических исследований ожидают получить 8-9 октября текущего года.

Напомним, накануне в медико-санитарную часть г.Нетишина Хмельницкой области были госпитализированы 21 человек из сада №6 "Радуга" (20 детей и один воспитатель). 4 октября госпитализировали четырех больных (трое детей и один воспитатель), остальных – 5 октября.