Более 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата

В 2019 году более 40% государственного бюджета Украины пойдет на погашение долгов, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", – сообщил Пацкан.

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределили между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн. В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования по программе "Новая украинская школа", модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. По отдельным из этих субвенций предлагается предоставить право Кабинету министров осуществлять такое распределение.

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"Счетная палата в выводах о состоянии выполнения закона о государственном бюджете неоднократно отмечала долговременное утверждение распределений субвенций между местными бюджетами, что не способствует осуществлению расходов в запланированных объемах, поэтому мы предложили предусмотреть распределение этих средств в законе о государственном бюджете. Это бы ускорило процесс получения и использования средств на местах", – подчеркнул Пацкан.

Кроме того, по его словам, несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий.

"Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, выделяемые на субсидии, нужно максимально эффективно использовать", – отметил Пацкан.

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