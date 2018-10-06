Украинские водители смогут дольше находиться в Молдове: каждые полгода там можно будет проводить 90 дней

Правительства Украины и Молдовы подписали протокол к двустороннему соглашению о международном автомобильном сообщении. Этот документ увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания транспортных средств на территории Молдовы и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Протокол регулирует вопросы осуществления регулярных международных перевозок и увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания на территории Молдовы экипажам транспортных средств", – говорится в сообщении.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Молдовы находиться на территории стран более 90 дней в течение 180 дней в году. Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами, после чего вступит в силу.

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Главы правительств Владимир Гройсман и Павел Филип также отметили, что обе страны должны развивать отношения путем реализации существующей Дорожной карты, прежде всего в сфере транспорта, укрепления энергобезопасности, модернизации пограничной инфраструктуры, углубления сотрудничества в экологической сфере.

Ранее сообщалось, что Молдова и Украина заинтересованы в расширении совместного контроля украино-молдавской границы. Министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценил проведение совместного с Молдовой контроля на украино-молдавской границе.

Кроме того, Украина и Молдова планируют упростить пересечение границы гражданам обеих стран.

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