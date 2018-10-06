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06.10.18 18:29

С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

В субботу, 6 октября, в промежутке с 7 часов утра до 18:00 российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, причем, трижды - из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном обстреле.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, но ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, в минувшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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