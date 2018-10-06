Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. На момент написания этого материала пропагандистские материалы уже удалены, и соцсеть работает в обычном режиме.

В течение нескольких часов посетителей латвийской соцсети встречала надпись следующего содержания: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. Деятельность портала пришлось приостановить на несколько часов, чтобы уничтожить следы деятельности хакеров.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.