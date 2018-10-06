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06.10.18 18:49

Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

Работу портала пришлось приостановить на несколько часов. Сейчас пропагандистские материалы уже убрали.

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. На момент написания этого материала пропагандистские материалы уже удалены, и соцсеть работает в обычном режиме.

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 01

В течение нескольких часов посетителей латвийской соцсети встречала надпись следующего содержания: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 02

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 03

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. Деятельность портала пришлось приостановить на несколько часов, чтобы уничтожить следы деятельности хакеров.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.

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