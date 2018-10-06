По факту массового отравления в детском саду на Хмельнитчине открыто уголовное производство, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, производство открыто по ч1. статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

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Назначен ряд экспертиз с целью установления причин отравления.

Напомним, 3-5 октября в медико-санитарную часть Нетешина госпитализировали 21 человека из сада №6 "Радуга" (20 детей и один воспитатель). По данным на 11 часов 6 октября, на больничных койках оказались 26 детей и 5 взрослых.