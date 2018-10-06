Европарламент рассмотрит ситуацию на Азовском море 23 октября, - Йозвяк

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"На пленарном заседании Европарламента 23 октября планируется обсуждение ситуации на Азовском море. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.
Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.
В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.