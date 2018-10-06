В польский Сенат могут войти два представителя диаспоры, - Карчевский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, такое заявление маршал высказал в Молдове во время трехдневного визита.

По словам Станислава Карчевского, изменение стало бы подтверждением, что Полонию ценят: "Есть большое ожидание Полонии. Мы хотим, чтобы одно место получил представитель стран, лежащих к востоку от Польши, а второе - стран к западу от Польши. Это было бы жестом благодарности Полонии, которая поддерживала Польшу. А также помогло бы Полонии, которая в этом нуждается. Я думаю, что парламент - Сенат и Сейм - и оппозиция в 100 процентах проголосует за это изменение в Конституции".

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Соответствующий законопроект маршал Станислав Карчевский подаст на рассмотрение по возвращении в Варшаву. Сейчас в польском Сенате 100 сенаторов.