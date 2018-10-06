"Батькивщина" дала оценку инцидента с избиением запорожского чиновника - теперь слово за правоохранителями, - Соболев

О решении партии сообщил заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Для нас нет неприкасаемых. Мы считаем, что перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил он.

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В то же время, депутат призвал губернатора Запорожской области Константина Брыля, который и распространил информацию об инциденте, не спекулировать на деле и не мешать расследованию.

По словам Сергея Соболева, для "Батькивщины" партийная репутация во все времена была не пустым звуком, "чего точно не скажешь о партии председателя ОГА - БПП".

"Напомнил бы господину Брылю о депутате Бердянского горсовета Викторе Цуканове, видеодоказательства получение взятки которым являются неопровержимыми. И о задержании за аналогичное преступление только что избранного главы общины Вольнянского района Анатолия Клименко. О его соратнике Сергее Валентирове, чья семья фигурирует на фото с заказчиком убийства бывшего бойца АТО Виталия Олешко с позывным Сармат. В конце концов, о прогулках самого господина Брыля по Днепру на незарегистрированном катере областного управления рыбоохраны, на котором его родственник на следующий день "накатался" до такого состояния, что это привело к смерти одного и увечьям другого пассажира", - заявил Сергей Соболев.

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Как отметил заместитель руководителя фракции, упомянутые им лица до сих пор имеют партийные билеты БПП.

Напомним, 5 октября губернатор Запорожской области Константин Брыль написал в Facebook, что в Запорожской области похитили и запугивали главу государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Он утверждал, что к этому причастен некий Андрей Анатолиевич Акритов.