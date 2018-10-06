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06.10.18 23:15

Жительница Тореза скончалась на линии соприкосновения на Донбассе, - Лисянский

Очевидцы происшествия сообщили, что женщине стало плохо, она потеряла сознание, но врачи приехавшей скорой помощи ничего сделать не смогли.

Жительница Тореза скончалась на линии соприкосновения на Донбассе, - Лисянский

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"При пересечении линии соприкосновения со стороны оккупированной части Донецкой области, по коридору Горловка-Бахмут умерла жительница города Торез 1957 г.р. Это случилось примерно в 9.00 часов утра. Об этом уже заявили в оккупационной администрации г. Горловка. По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли", - написал он.

Жительница Тореза скончалась на линии соприкосновения на Донбассе, - Лисянский 01

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