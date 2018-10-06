Связанные с российской разведкой хакеры взломали британский мусульманский телеканал, - Financial Time

По данным The Financial Times, хакеры получили доступ ко всей компьютерной системе и инфраструктуре вещателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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Как рассказал изданию представитель телеканала, о взломе руководству и сотрудникам Islam Channel сообщили правоохранительные органы Великобритании. Они отметили, что за атакой стоит не "хакер-любитель".

"Они полностью контролировали. Они могли видеть все, что мы делаем. Многие недели мы не могли ни передавать, ни получать электронные письма и чувствовали себя абсолютно беспомощными", - сказал представитель телеканала.

Британские официальные лица подтвердили Financial Times, что целью атаки был Islam Channel. Но мотивы атаки остаются неизвестными.

В то же время, пишет издание, одна из версий заключается в том, что взлом "был частью киберкампании, которую в тот период проводило ГРУ против медиа в Европе".

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Напомним, 4 октября, власти Нидерландов заявили, что в апреле 2018 года выслали из страны четверых россиян, которые пытались осуществить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия, среди них: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Ноутбук, который нашли у подозреваемых, использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Один из подозреваемых также участвовал в хакерской атаке на полицию и прокуратуру Малайзии - он пытался получить документы по международному расследованию катастрофы самолета МН17, в которой обвиняют Россию.

В тот же день обвинения выдвинула Великобритания. 5 октября свои претензии высказала Германия.

Кроме того, США обвинили семерых россиян в хакерских атаках на антидопинговые и спортивные организации и лаборатории в США, Нидерландах, Швейцарии и Бразилии. По данным американского следствия, они также причастны к атакам на выборы в США и на энергетическую компанию Westinghouse.

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Среди тех, кого обвиняют США - четверо россиян, которых ранее власти Нидерландов обвинила в кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия.

Имена остальных трех фигурантов дела - Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин. Все они - сотрудники Главного управления разведки РФ, отметили в Департаменте юстиции США.

Кроме США и Нидерландов, Россию в хакерских атаках обвинила Канада. В канадском МИД считают, что группа хакеров Fancy Bear / APT28 обнародовала на своем сайте конфиденциальную информацию о спортсменах, которую они незаконным путем изъяли из серверов Международного антидопингового агентства (WADA).