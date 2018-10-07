В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей. КАРТА

Об этом сообщается на сайте марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Ограничения транспортного движения – одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - пишут организаторы.
Перекроют такие улицы:
- Европейская площадь – 08:00 до 16:00
- ул. М. Грушевского – с 08:00 до 15:00
- Петровская аллея – с 08:00 до 14:30
- Парковая дорога – с 08:00 до 14:30
- Днепровский спуск - с 08:00 до 12:20
- аллея Героев Крут – с 08:00 до 12:20
- ул. Лаврская – с 08:00 до 12:20
- ул. Заперечная – с 08:00 до 12:20
- бул. Дружбы Народов – с 08:00 до 12:30
- мост Патона – с 09:20 до 12:00
- просп. Соборности – с 09:00 до 12:00
- Лыбедская площадь – с 08:00 до 12:30
- ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской к ул. Физкультуры) – с 08:00 до 13:00
- ул. Большая Васильковская (от вул. Физкультуры до бул.Т. Шевченко) – с 08:00 до 16:00
- Владимирский спуск – с 09:00 до 14:00
- ул. Петра Сагайдачного – с 09:00 до 14:00
- Контрактовая площадь – с 09:00 до 14:00
- ул. Константиновская – с 09:00 до 14:00
- ул. Притисско–Никольская – с 09:00 до 14:00
- ул. Хорива – с 09:00 до 14:00
- ул. Верхний Вал – с 09:00 до 14:00
- ул. Нижний Вал – с 09:00 до 14:00
- ул. Почайнинская – с 09:00 до 14:00
- ул. Введенская – с 09:00 до 14:00
- ул. Волошская – с 09:00 до 14:00
- ул. Оболонская – с 09:00 до 14:00
- ул. Межигорская – с 09:00 до 14:00
- ул. Глыбочицкая – с 09:20 до 14:00
- ул. Вячеслава Черновола – с 09:20 до 14:00
- ул. Златоустовская – с 09:20 до 14:00
- ул. Павловская – с 09:20 до 14:00
- ул. В. Винниченко – с 09:20 до 14:00
- ул. Обсерваторная – с 09:30 до 15:00
- ул. Сечевых Стрельцов – с 09:30 до 15:00
- Львовская площадь – с 09:30 до 15:00
- ул. Большая Житомирская – с 09:30 до 15:00
- ул. Десятинная – с 09:30 до 15:00
- Михайловская площадь – с 09:30 до 15:00
- парк "Владимирская горка" – с 09:30 до 15:00
- ул. Трехсвятительская – с 09:30 до 15:00
- Владимирский проезд – с 09:30 до 15:00
- Софийская площадь – с 09:30 до 15:00
- ул. Владимирская – с 09:30 до 15:00
- бул. Т. Шевченко – с 09:45 до 15:45
- площадь Победы – с 09:45 до 15:45
- просп. Победы – с 09:45 до 15:45
- ул. Саксаганского – с 09:45 до 15:45
- ул. Жилянская – с 09:45 до 15:45
Организаторы приносят извинения и рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.