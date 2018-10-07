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07.10.18 02:06

В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей. КАРТА

Киевский международный марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon пройдет в воскресенье, 7 октября. По маршруту забега ограничат движение транспорта.

В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей. КАРТА

Об этом сообщается на сайте марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Ограничения транспортного движения – одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - пишут организаторы.

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Перекроют такие улицы:

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Организаторы приносят извинения и рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.

В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей 01

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