В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей. КАРТА

Об этом сообщается на сайте марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Ограничения транспортного движения – одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - пишут организаторы.

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Перекроют такие улицы:

Европейская площадь – 08:00 до 16:00

ул. М. Грушевского – с 08:00 до 15:00

Петровская аллея – с 08:00 до 14:30

Парковая дорога – с 08:00 до 14:30

Днепровский спуск - с 08:00 до 12:20

аллея Героев Крут – с 08:00 до 12:20

ул. Лаврская – с 08:00 до 12:20

ул. Заперечная – с 08:00 до 12:20

бул. Дружбы Народов – с 08:00 до 12:30

мост Патона – с 09:20 до 12:00

просп. Соборности – с 09:00 до 12:00

Лыбедская площадь – с 08:00 до 12:30

ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской к ул. Физкультуры) – с 08:00 до 13:00

ул. Большая Васильковская (от вул. Физкультуры до бул.Т. Шевченко) – с 08:00 до 16:00

Владимирский спуск – с 09:00 до 14:00

ул. Петра Сагайдачного – с 09:00 до 14:00

Контрактовая площадь – с 09:00 до 14:00

ул. Константиновская – с 09:00 до 14:00

ул. Притисско–Никольская – с 09:00 до 14:00

ул. Хорива – с 09:00 до 14:00

ул. Верхний Вал – с 09:00 до 14:00

ул. Нижний Вал – с 09:00 до 14:00

ул. Почайнинская – с 09:00 до 14:00

ул. Введенская – с 09:00 до 14:00

ул. Волошская – с 09:00 до 14:00

ул. Оболонская – с 09:00 до 14:00

ул. Межигорская – с 09:00 до 14:00

ул. Глыбочицкая – с 09:20 до 14:00

ул. Вячеслава Черновола – с 09:20 до 14:00

ул. Златоустовская – с 09:20 до 14:00

ул. Павловская – с 09:20 до 14:00

ул. В. Винниченко – с 09:20 до 14:00

ул. Обсерваторная – с 09:30 до 15:00

ул. Сечевых Стрельцов – с 09:30 до 15:00

Львовская площадь – с 09:30 до 15:00

ул. Большая Житомирская – с 09:30 до 15:00

ул. Десятинная – с 09:30 до 15:00

Михайловская площадь – с 09:30 до 15:00

парк "Владимирская горка" – с 09:30 до 15:00

ул. Трехсвятительская – с 09:30 до 15:00

Владимирский проезд – с 09:30 до 15:00

Софийская площадь – с 09:30 до 15:00

ул. Владимирская – с 09:30 до 15:00

бул. Т. Шевченко – с 09:45 до 15:45

площадь Победы – с 09:45 до 15:45

просп. Победы – с 09:45 до 15:45

ул. Саксаганского – с 09:45 до 15:45

ул. Жилянская – с 09:45 до 15:45

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Организаторы приносят извинения и рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.