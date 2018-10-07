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07.10.18 08:15

Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта

За прошедшие сутки, 6 октября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 25 раз атаковали позиции наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также огневому воздействию из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Тавневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, вчера утром с территории оккупированного населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта были уничтожены и восемь - ранены.

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С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет.

Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта 01
Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта 02

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