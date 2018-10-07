СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что СБУ уже установила персональные данные 58 наемников ЧВК, погибших 7 февраля 2018 года в результате боя с американскими военными в городе Дейр-эз-Зор провинции Хишам в Сирии. Всего, по данным спецслужбы, в этом бою погибло 82 "вагнеровца".

"Россия официально заявляла о 5 погибших, мы же постепенно обнародовали информацию с подтверждением гибели 50 человек. Сегодня я могу вам предоставить информацию о еще 8 погибших, двое из которых граждане Украины", - сказал в интервью "Українським Новинам" руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Вот их персональные данные:

1) Рассохин Илья Борисович, 12.08.1978 г.р., уроженец: г. Новосибирск; проживал: г. Санкт-Петербург.

2) Вислобоков Виталий Александрович, 14.04.1975 г.р., уроженец и проживал: Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.6, кв.54.

3) Семушин Сергей Александрович, 26.06.1986 г.р., уроженец и проживал: г. Архангельск.

4) Оганесян Роман Георгиевич, 16.02.1976 г.р., уроженец Донецкой области. Проживал по адресу: Луганская обл., г. Счастье, ул. Энергетиков 11, кв. 50.

5) Важов Антон Юрьевич, 01.10.1984 г.р., уроженец: Астраханская область, Харабалинский район, село Сасыколи; проживал по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Седова, д.21, кв. 12.

6) Лу Владимир Владимирович , 24.09.1982 Место рождения: г. Хабаровск, место регистрации: г. Санкт-Петербург, просп. Лунайский, д.7, корп.3, кв.59

7) Поротников Сергей Егорович, 04.12.1961, проживал по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура

8) Короленко Олег Аркадьевич, 22.07.1974 г.р., уроженец АР Крым, гражданин Украины/РФ, проживал по адресу: г. Севастополь, ул. Ерошенка, 14, кв. 33.





"Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко А.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р. Г., задержан в июле 2014 на Днепропетровщине, обменен на украинских заложников)", - отмечают в СБУ.

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Также СБУ обнародовала информацию в отношении еще одного наемника в составе ЧВК "Вагнера" - гражданина Республики Узбекистан Мамаджанова Дилшода Машрабжоновича, 24.05.1988 г. р. По оперативным данным СБУ он получил тяжелое ранение, российским военным самолетом в феврале 2018-го был вывезен из Сирии в РФ.

Имеющиеся документы (копия всех страниц паспорта Мамаджанова Д.М.) свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента "Вагнера" 30.08.2017. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факта участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран.

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Цензор.НЕТ приводит поименный список 206 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС РФ из числа ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в феврале 2018.

































