В Латвии на выборах в Сейм лидирует пророссийская партия "Согласие", - предварительные результаты подсчета голосов

По результатам предварительного подсчета голосов на выборах в Латвии победила пророссийская партия "Согласия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. Ее поддержали около 20% избирателей.

Всего в парламент проходят 7 политических сил. На втором месте – популистская партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития/За!" (12%), "Национальное объединение" (11%). "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. Также в Сейм попала правая партия "Новое единство" с результатом 6,68%.

Явка на выборах составила 54,5%.

Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, уже отказались от сотрудничества с "Согласием". Так что пророссийская сила, похоже, опять окажется в оппозиции и не сможет принять участие в формировании правительства.

Напомним, что "Согласие" в 2014 году тоже набрало большинство голосов, но не смогло взять власть.

Избранные в Сейм партии начнут переговоры о сотрудничестве на следующей неделе.

Как известно, партию Согласие поддерживает русское меньшинство Латвии, которое составляет почти четвертую часть населения страны. Политсила не выступает против НАТО и ЕС, однако требует более тесных связей с Москвой.

До оккупации Россией Крыма партия "Согласие" была партнером "Единой России", после санкций, наложенных ЕС, разорвала эти связи.

Лидером "Согласия" является мэр Риги Нил Ушаков. Он - натурализовавшийся негражданин. Его родители не имеют гражданства Латвии.

Латвия является членом Европейского союза и НАТО и граничит с Россией. Меньшинство этнических русских там составляет 25%.