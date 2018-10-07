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07.10.18 13:17

"Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!" - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула. ВИДЕО

Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и тут же набросился с кулаками на членов команды противника и на его фанатов.

"Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!" - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула. ВИДЕО

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конона Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

После боя российский боец покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт отказался вручать российскому бойцу пояс чемпиона.

"Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Отдайте пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Но пояс отдайте!", — кричал Хабиб.

В результате Нурмагомедов, которого официально объявили победителем, покинул зал без трофея. Более того, когда российский боец уходил в подтрибунное помещение, фанаты забросали его и его команду бутылками.

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов. Первоначально комиссия собиралась также задержать выплату гонорара — трех миллионов долларов — Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.

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