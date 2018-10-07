Старт отопительного сезона в Киеве зависит от погоды, - КГГА

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнется с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

По словам чиновника важно чтобы киевляне не платили за тепло, пока на улице теплая погода.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думает, что нет", - прокомментировал ситуацию Пантелеев.

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Заместитель главы КГГА также отметил, что городские власти достигли взаимопонимания с НАК "Нафтогаз" по поставке энергоносителей.

"Наши службы работают круглосуточно и, я убежден, что, не допустив чрезвычайную ситуацию в летний период, работая без газа, мы справимся и во время отопительного сезона", - сказал заместитель главы КГГА.