Новый Дисциплинарный устав Нацполиции вступил в силу

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий. Кроме того, определен порядок применения дисциплинарных взысканий и их обжалование.
Устав предусматривает несколько нововведений. В частности, это касается проведения служебного расследования.
Так, согласно ст. 15 закона проведение служебных расследований по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. Кроме того, в состав дисциплинарных комиссий могут быть включены представители общественности, имеющие безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
Согласно ст. 18 (Обеспечение полицейскому права на защиту) во время проведения служебного расследования полицейский имеет право на защиту, которое заключается в возможности предоставлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства правомерности своих действий.
Полицейский также имеет право пользоваться юридической помощью. В частности, представителем полицейского может быть адвокат, полномочия которого подтверждены копией свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером и копией договора с представителем.