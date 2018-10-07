Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

"С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - отметили в ведомстве.

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"С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны", - говорится в сообщении.

Информационная карта размещена на официальном сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельность". Интерактивную карту можно просмотреть по этой ссылке.

На карте маркируются загрязненные минами или снарядами территории не только Донецкой и Луганской областей. Так, на карте указан участок возле г. Балаклея (Харьковская область). Дата обследования участка - 29 сентября 2017 года, а его статус обозначен как "Обследовано (ожидает разминирования)".