Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times

Великобритания может оставить Москву без электричества в случае нападения России на одну из стран НАТО. Об этом сегодня, 7 октября, со ссылкой на источники в британских службах безопасности пишет газета The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, такую возможность обсуждали на секретной встрече в британском правительстве, которая прошла на этой неделе.

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У Великобритании недостаточно сил, чтобы противостоять России, не используя при этом ядерное оружие. Поэтому в случае эскалации конфликта Россией Великобритания задействует кибервойска и планирует, в частности, "оставить Кремль без света".

The Sunday Times утверждает, что такая мера будет использована в нескольких случаях: если российские войска займут небольшие острова в Эстонии, чтобы проверить, насколько серьезно НАТО относится к пятой статье своего устава, которая расценивает нападение на одного члена альянса как на всех; если Россия введет войска в Ливию для контроля над нефтяными месторождениями и провокации нового миграционного кризиса в Европе; если Россия нападет на британские войска или будет угрожать британским авианосцам.

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"Россия продолжит пытаться подорвать западную демократию. Скорее всего, они не начнут полноценную войну, но в Эстонии есть острова, которые они могут захватить, чтобы проверить приверженность НАТО пятой статье. Если они потопят наш авианосец ядерной ракетой, что мы им ответим? (…) Поэтому киберпространство так важно. Мы можем совершить атаку и отключить в Москве свет, чтобы донести до них, что они поступают неправильно", – сказал Sunday Times высокопоставленный источник.

На этой неделе Нидерланды объявили о высылке из страны четверых россиян, которых заподозрили в кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия и Всемирное антидопинговое агентство, а также в попытке украсть документы расследования о крушении "Боинга" MH17 над Донбассом. Нидерланды утверждают, что высланные люди работают на российскую разведку. Позднее США обвинили еще троих предполагаемых сотрудников российского ГРУ в причастности к кибератакам. В МИД России эти обвинения назвали "пропагандистской акцией".

После этого Великобритания провела крупнейшие за последнее время военные учения. Они прошли в Омане. В них приняли участие более пяти тысяч человек.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны Альянса могут применить 5-ю статью устава в ответ на кибератаку со стороны России.