"Вы нам больше не нужны", - автора статьи о вилле пропагандиста Киселева в оккупированном Коктебеле уволили с работы

Об этом Мазурин сообщил в комментарии "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.

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"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал – мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", - рассказал архитектор.

По словам Мазурина, после известия об увольнении ему стало плохо.

1 октября стало известно, что в Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" со статьей о доме в оккупированном Коктебеле российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Об этом "Новой газете" рассказал автор материала Владимир Мазурин. По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

После этого Киселев обвинил автора статьи в вымогательстве и подал на него заявление в полицию.