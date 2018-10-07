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07.10.18 17:31

"Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения

Активисты перекрыли улицу, растянули баннер и зажгли файеры. Их арестовали.

В Санкт-Петербурге активисты решили оригинально поздравить Владимира Путина с днем рождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Долгих лет тюрьмы, - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения 01

Они перекрыли улицу Восстания, зажгли файеры и растянули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы". Полиция задержала четырех человек. По словам корреспондента "Медиазоны", по крайней мере один из задержанных не имеет отношения к акции.

Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова доставили в 78-й отдел полиции.

Напомним, в августе в Санкт-Петербурге состоялись антиимперские и антивоенные пикеты, приуроченные ко Дню независимости Украины.

А в мае петербургские уличные художники поздравили Путина с инаугурацией граффити со сценой из "Лебединого озера".

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