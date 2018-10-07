Стрельба в Одессе: полиция задержала еще троих подозреваемых. ФОТО

Полицейские задержали еще троих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Одесскими полицейскими задержаны еще трое участников происшествия со стрельбой. Их нашли на территории Херсона. У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу. Следствие продолжается", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

7 октября полиция заявила, что двое подозреваемых в совершении нападения задержаны в г. Белгород-Днестровский. По данным МВД, вооруженный конфликт связан с одним из одесских лотомаркетов.