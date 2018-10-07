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07.10.18 18:25

С начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток - с 7:00 до 18:00 - российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

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"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Катериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, из вооружения боевой машины пехоты открывал огонь по опорному пункту наших войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82 мм и вел снайперский огонь", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Уточняется, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

С начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, в минувшие сутки российские оккупанты 25 раз атаковали позиции наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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