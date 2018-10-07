Защита экс-регионала Ефремова не откажется от одновременного допроса из-за разногласий в показаниях представителей МВД и СБУ, - адвокат Смирнов

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил адвокат Александра Ефремова Андрей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Очень большие различия в показаниях сотрудников СБУ и Гуславского. Было большой тактической ошибкой стороны обвинения привести такого свидетеля, как Гуславский, на заседание, так как свидетель сам себя дискредитировал. На своих же показаниях свидетель сам же под присягой заявил о том, что он освободил накануне шестерых задержанных бандитов, которые впоследствии и захватили здание УСБУ. Без единой санкции, без единого процессуального документа пришел в изолятор и освободил", - сказал Смирнов.

Сам Игорь Гуславский во время показаний в суде в августе прошлого года заявил, что шесть человек, которые впоследствии захватили здание Луганского управления СБУ, были задержаны и находились в СИЗО, которое было подчинено милиции. Решение суда на их задержание или арест не было.

К Гуславскому обратились соратники задержанных. Настаивали на том, чтобы их отпустили. Обещали, что СБУ захватывать не будут.

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"Поехали в изолятор временного содержания Ленинского района, пригласил начальника ИВС. Я ему объяснил, что постановления нет, но оно будет завтра. Он у меня попросил разрешения - пойти проконсультироваться. Я не знаю, кому он звонил: прокурору или заместителю. Может, в министерство. Пока он ходил советоваться, я позвонил в Министерство МВД Арсена Авакова, доложил ему ситуацию, что СБУ отпускает задержанных в суд в понедельник. После того, как Аваков уточнил у Наливайченко (Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ. - Ред.), можно ли их выпускать, сказал: да, согласовано, можете выпускать. Я спустился с начальником ИВС в ИВС, освободили этих людей, вышли из здания милиции. При мне начальник сказал, что я пообещал, что они завтра придут в суд для избрания меры пресечения. Они поехали, как позже выяснилось, в здание СБУ. Я поехал в УВД. Они еще не успели доехать до здания СБУ, как мне позвонил дежурный и сказал, что СБУ уже захвачено", - сказал Гуславский.

Адвокат Андрей Смирнов отметил, что одновременный допрос переносится восьмой раз. Представители СБУ приезжают в суд, а экс-глава милиции Луганской области и экс-прокурор - нет.

Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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23 июля ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.