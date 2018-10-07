Официальный Китай подтвердил задержание президента Интерпола Хунвэя

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Заместитель министра общественной безопасности Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона и сейчас находится под наблюдением Государственной комиссии по надзору", - сказано в заявлении.

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Ранее газета Parisien сообщила, что к Мэн Хунвэю вопросы возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками. Якобы заместитель министра мог незаконно способствовать ей в получении государственных контрактов.

Напомним, жена Хунвэя заявила, что ее муж перестал выходить на связь после своего отъезда в Китай. По ее словам, он покинул французский Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, 29 сентября.

Источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине и пребывает под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, местонахождение которого содержат в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе.

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Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года (срок полномочий истекает в 2020 году).

До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.