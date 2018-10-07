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07.10.18 21:54

ТЦ "Маяк" сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 октября, в оккупированном Антраците Луганской области был пожар в торговом центре "Маяк".

ТЦ "Маяк" сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"На оккупированной территории Луганской области в г. Антрацит (это мой родной город), в центре города сгорел торговый центр "Маяк". Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я еще проверяю информацию. Оккупационные власти замалчивают информацию. Жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием. Причины случившегося я еще выясняю", - написал он.

ТЦ Маяк сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 01

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ТЦ Маяк сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 02
ТЦ Маяк сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 03

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ТЦ Маяк сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 04

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