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07.10.18 22:05

Женщина погибла в результате ДТП на Полтавщине, - полиция

В 21:12 6 октября в селе Поповка Карловского района автомобиль Subary Forester совершил наезд на женщину пешехода.

дтп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Полтавщины, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

"От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Полиция выясняет подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Также на Полтавщине - в с. Хомутец Миргородского района - около 17:00 7 октября в результате опрокидывания мотоцикла травмы получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Продолжается проверка обстоятельств ДТП.

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