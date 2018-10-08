Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
08.10.18 01:00

Всеобщие выборы прошли в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине 7 октября выбирали кандидатов на должности всех уровней власти, кроме муниципального.

выборы,босния

К закрытию участков в 19:00 местного времени (20:00 по Киеву) ни о каких крупных инцидентах сообщений не было, хотя предвыборная кампания была напряженная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В настоящее время единственная обнародована цифра - явка по состоянию на 15:00, составившая 37,21 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Латвии: избирательный барьер преодолели семь политсил, победила пророссийская партия "Согласие"

Граждане выбирали:

Также читайте: США и Канада в ОБСЕ призвали Россию отказаться от проведения выборов на оккупированной части Донбасса

Подготовка к выборам обострила отношения между представителями боснийцев и боснийских сербов, отношения которых напряженные еще со времени создания современной Боснии и Герцеговины по Дейтонскими соглашениями 1995 года. Те соглашения положили конец трехлетней Боснийской войне, в результате которой около 100 тысяч человек погибли и около 2 миллионов стали беженцами или вынужденными переселенцами.

Одним из самых противоречивых был президент Республики Сербской, 59-летний Милорад Додик, пророссийский деятель, который добивается отделения этой части Боснии от остальной страны.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100