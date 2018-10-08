Всеобщие выборы прошли в Боснии и Герцеговине

К закрытию участков в 19:00 местного времени (20:00 по Киеву) ни о каких крупных инцидентах сообщений не было, хотя предвыборная кампания была напряженная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В настоящее время единственная обнародована цифра - явка по состоянию на 15:00, составившая 37,21 процента.
Граждане выбирали:
- трех членов президентства Боснии и Герцеговины (коллективного президентского органа страны), которые должны представлять три определенные в Конституции народа - боснийцев (раньше их называли "боснийскими мусульманами"), боснийских сербов и боснийских хорватов;
- членов Палаты представителей (нижней палаты федерального парламента; членов верхней назначают) Республики Боснии и Герцеговины;
- президента, заместителя президента и депутатов Национального собрания (однопалатный парламент) Республики Сербской, одной из двух федеральных составляющих Боснии и Герцеговины, где живут в основном боснийские сербы;
- членов Палаты представителей (нижней палаты парламента) Федерации Боснии и Герцеговины - это название второй федеральной составляющей Республики Боснии и Герцеговины, представляющих другие два народа: боснийских хорватов и боснийцев; президента этой части Боснии выбирает ее парламент;
- депутатов собраний (региональных органов власти) кантонов - административных единиц Федерации Боснии и Герцеговины (в Республике Сербской кантонов нет).
Подготовка к выборам обострила отношения между представителями боснийцев и боснийских сербов, отношения которых напряженные еще со времени создания современной Боснии и Герцеговины по Дейтонскими соглашениями 1995 года. Те соглашения положили конец трехлетней Боснийской войне, в результате которой около 100 тысяч человек погибли и около 2 миллионов стали беженцами или вынужденными переселенцами.
Одним из самых противоречивых был президент Республики Сербской, 59-летний Милорад Додик, пророссийский деятель, который добивается отделения этой части Боснии от остальной страны.