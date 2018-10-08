ЕС ожидает немедленного освобождения Сенцова и всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму, - Косьянчич

Об этом говорится в заявлении спикера верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евросоюза.

В документе указывается, что Олега Сенцова заключили в тюрьму за действия, предположительно совершенные на территории Крыма, незаконно оккупированного Россией, поэтому ЕС считает дело "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия".

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"Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Его здоровье сейчас ухудшилось до критического состояния. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение на стационаре, власти Российской Федерации нарушили его права человека, а также свои обязательства в области прав человека по международному праву, а именно меру Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", - указывает Косьянчич.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

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В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

5 октября адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, сообщил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.

Олег Сенцов назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления". Адвокат Дмитрий Динзе и сестра Сенцова Наталья Каплан сообщили, что у осужденного режиссера начала разлагаться печень и могут отказать почки. По мнению российских врачей, Сенцов может не пережить выход из голодовки.