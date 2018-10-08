Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, вооружение БМП и ЗУ, потерь среди украинских воинов нет, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов запрещенное минскими договоренностями вооружение было применено 11 раз.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Вильный, Катериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибром 122 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-мм калибра, а по опорным пунктам возле Новотошковского, Луганского, Гнутово вел огонь из минометов калибром 82 мм. По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Вильного были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, за прошедше сутки один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и семь ранены.

"С начала текущих суток противник из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.