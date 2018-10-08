В ОБСЕ призвали Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится на сайте ОБСЕ.

"Несмотря на прогресс и сделанные до этого времени властями заявления по этому делу, я призываю Россию завершить полное расследование, чтобы обеспечить полную ответственность тех, кто заказал это преступление", - заявил А.Дезир.

Также А.Дезир призвал гарантировать безопасность журналистов в Российской Федерации.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" А.Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

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В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве А.Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Л.-А.Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Л.-А.Гайтукаев и С.Хаджикурбанов стали организаторами преступления, И. и Д.Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

14 декабря 2012 года Мосгорсуд по обвинению в организации убийства журналистки приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Л.-А.Гайтукаеву и Р.Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, И.Махмудову - 12 лет, Д.Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому С.Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчика убийства установить не удалось.