С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Украины в Facebook.

"В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam

Патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 тысяч ДТП произошло за первое полугодие 2018 года по вине нетрезвых водителей, - Нацполиция

Отмечается, что в течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

"Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных", - отметили в полиции.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.