Российские тюремщики заявляют, что Сенцова через 20 дней после прекращения голодовки переведут на обычную тюремную еду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко.

По его словам, через 20 дней после прекращения голодовки Сенцова планируют перевести на обычную тюремную еду.

"Пока он ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то двадцать дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду", - сообщил Максименко.

Он также подтвердил информацию, что медработники готовились принудительно кормить Сенцова: "Медицинские сотрудники ФСИН совместно с коллегами из гражданской больницы города Лабытнанги готовились переходить к принудительному питанию, именно чтобы сохранить ему жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кормить Сенцова принудительно было бы пыткой, - Аmnesty International

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Читайте также: Кормить Сенцова принудительно было бы пыткой, - Аmnesty International

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

5 октября адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, сообщил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.

Олег Сенцов назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления". Адвокат Дмитрий Динзе и сестра Сенцова Наталья Каплан сообщили, что у осужденного режиссера начала разлагаться печень и могут отказать почки. По мнению российских врачей, Сенцов может не пережить выход из голодовки.