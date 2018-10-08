Суд над Януковичем: защита обвиняла прокуроров в обмане и цитировала экспертов. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

16:02 Горошинский просит перерыв до следующего заседания из-за усталости.

"Мы вас не перебивали, но вы сегодня целый час зачитывали ходатайства о назначении экспертизы, возобновлении следствия, жалобы... Мы вас не останавливали. Вы же должны учитывать смысловую часть в ваших дебатах. Все зависит от того, что вы будете говорить и сможете ли, как мы договаривались, закончить ваше выступление послезавтра", - говорит судья Девятко.

Горошинский говорит, что зачитывал по сути.

"На будущее я учту на ваше замечание. Я буду стараться успеть. Но чисто физически мне сложно уже формулировать мысль", - говорит Горошинский.

"Слово "стараться" - не "успеть". Пожалуйста, если вам нужен перерыв, мы можем на час огласить и работать до 9, до 10, чтоб вы успели прочитать. Вы успеваете?" - спрашивает Девятко.

"Я буду стараться. Ну, успею," - говорит Горошинский.

Судья объявляют перерыв до 10 утра 10 октября.

16:00 Зашли судьи.

15:45 Судья объявляет перерыв на 10 минут.

15:38 Адвокат обращает внимание на то, что один из прокуроров в СМИ сказал, что прокуроры и следователи не поедут в РФ допрашивать Януковича.

"В США они ездят, чтобы допросить свидетеля, а в Россию не едут почему-то!" - говорит адвокат.

Адвокат подробно описывает факты, которые считает нарушениями - например, отказ прокуроров ехать в Ростов для допроса Януковича.

15:21 Горошинский переходит к процедуре заочного расследования и заочного суда и говорит, что не видит оснований для применения этой специальной процедуры.

Он напоминает критерии для заочной процедуры - существование подозрения и точная информация, что лицо скрывается от следствия. Адвокат заявляет, что Януковичу не вручили подозрение, и что его незаконно огласили в розыск.

Адвокат подчеркивает, что Верховная Рада разрешила заочные процессы лишь для того, чтоб "засудить" Януковича, а потом так же их отменила.

15:18 Адвокат снова цитирует профессора Андрушко, который утверждает, что никаких действий, которые бы могли свидетельствовать о госизмене, Янукович не совершал.

15:13 Горошинский говорит, что прокуроры в обвинительном акте не расписывают, какие именно деяния Януковича расценивают, как пособничество ведению агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины.

15:04 Защитник утверждает, что агрессия, по версии прокуратуры, началась раньше, чем пособничество Януковича и что прокуроры в обвинительном акте не отвечают на вопрос, чтобы изменилось, если бы письма Януковича не было.

Также он утверждает, что высокопоставленные лица РФ не были осуждены за ведение войны, поэтому Януковичу нельзя вменять пособничество.

14:52 Горошинский вспоминает о полномочиях Верховной Рады, в которых говорится, что только парламент может утвердить обращение президента про использование войск в случае войны.

Он говорит, что не ясно из обвинительного акта - прокуроры признают, что на тот момент Янукович был легитимным президентом или нет.

"Если президент обращается с просьбой использовать вооруженные силы, то это должно легитимизироваться парламентом. Если же этого не было, то нужно дать юридическую оценку", - говорит Горошинский.

"Таким образом обращение Виктора Януковича можно расценить лишь как предложение", - говорит адвокат, отмечая, что парламент не голосовал за подобное обращение, а значит оно не несет юридической силы.

14:44 Адвокат утверждает, что в обвинительном акте прокуроры не детализировали объективную и субъективную сторону, зачитывает цитату о том, что такое формулирование обвинительного акта, зачитывает различные акты Верховного Суда, выдержки из теории и УПК.

14:36 Адвокат Януковича говорит, что его подзащитному, в частности, вменяют пособничество, однако "мы не видим, чьим помощником он был!"

Обозначен лишь факт, что существуют отдельные уголовные дела в отношении организаторов, однако не указаны подробности их, добавляет он.

Горошинский напоминает, как УПК трактует "соучастие".

14:34 Горошинский говорит, что прокуроры должны были более детально составить акт и что о Януковиче во всем обвинительном акте речь идет лишь в четырех предложениях, остальные - о россиянах.

14:30 В этом акте, говорит адвокат, три статьи "сформулированы одним и тем же текстом, похожи по смыслу и стилистике, выходят из одинаковых фактов и обстоятельств. Но мы знаем, что уголовные правонарушения в этом деле являются разными!"

Сейчас это нарушает право на защиту, потому что клиент должен знать, от чего защищаться, делает вывод адвокат.

14:24 Горошинский продолжает выступление в дебатах. Говорит, что акценты будет ставить сейчас на юридической составляющей.

"Отвечает ли обвиниетльный акт требованиям закона?" - задается вопросом адвокат.

"Я категорически утверждаю что обвинительной акт не отвечает требованиям закона!" - отвечает он на свой вопрос и утверждает, что акт должен нести фактическое изложение обвинения.

А неправильное составление обвинительного акта является основанием для отмены приговора, добавляет он.

14:22 Зашли судьи.

13:35Суд, посоветовавшись на месте, решил отказать в проведении экспертизы, поскольку суд самостоятельно способен оценить те выводы, которые есть.

Адвокат просит перерыв на обед.

Судья объявляет перерыв на 45 минут.

13:34 Судья спрашивает у сторон. Бесплатный адвокат Рябовол соглашается с коллегой. Прокурор Крым говорит, что эти вопросы уже звучали в суде и были отклонены, эксперты были допрошены, поэтому обвинение выступает против.

13:32 Адвокат просит суд возобновить следствие, назначить лингвистическую экспертизу, экспертизу комиссии с разными экспертами, а также дать экспертам якобы существующие письма Януковича представителям стран-гарантов Польши, Германии, Франции, подписавших Соглашение о мирном урегулировании кризиса Януковича и оппозиции. Также он просит дать им якобы существующие большое письмо Януковича Путину и прилагающиеся к нему обращения об использовании войск.

13:25 Далее Горошинский читает вывод человека, которого называет экспертом, проанализировавшего обращение Януковича к Путину. Его текст зачитал на заседании Совбеза ООН ныне покойный постпред России Виталий Чуркин 03.03.2014. Он говорит, что это имело "обобщающий характер".

Следующий, якобы эксперт, анализирует пост в Facebook представителя российского МИД Захаровой и утверждает, что призывов к введению войск не было.

13:15 Следующим адвокат зачитывает выводы еще одного человека, которого называет экспертом, с анализом якобы существующих писем Януковича, адресованных представителям стран-гарантов и Путину.

И в выводах говорится, что эти письма идентичны, подчеркивает Горошинский.

13:10 Горошинский читает выводы человека, которого называет экспертом, относительно писем Януковича.

12:56 Зашли судьи.

Адвокат подает ходатайство о допросе экспертов стороны защиты.

Он заявляет, что экспертизу видеофайлов которые есть в деле, должны были делать не лингвисты, а комиссия из экспертов из разных сфер знаний.

12:36 Адвокат просит перерыв и судья оглашает паузу на 10 минут.

12:30 "Если анализировать обращения полностью, то они были направлены на международную помощь с целью урегулировать кризис", - говорит адвокат. И помощь Янукович был готов ждать и из Европы, и из России.

"Мы стояли на пороге гражданской войны!" - говорит Горошинский.

Он отмечает, что адвокаты обратились к лингвистам, чтобы те сделали экспертизу того якобы существующего большого письма Януковича Путину. И в выводах говорится, что там отсутствуют призывы к изменению территориальной целостности Украины.

12:18 Далее защитник Януковича говорит, что европейские гаранты признали новую власть, пришедшую неконституционным способом и что население востока и юга Украины не приняли это. И об этом в письмах Янукович информирует Путина, утверждает адвокат, добавляя, что обращается он на основании статьи 7 Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

И в этом большом письме Путину Янукович просит о консультациях, возможно миротворческой и полицейской миссии и чтобы РФ сообщила миру о том, что в Украине произошел переворот, говорит Горошинский.

12:12 Адвокат утверждает, что Янукович согласился на компромиссы с оппозицией, в том числе и досрочные выборы, о чем и проинформировал.

А оппозиция совершила переворот, добавляет Горошинский.

12:10 Горошинский также читает заявление Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ.

11:58 Адвокат зачитывает якобы существовавшее большое письмо Януковича Путину, которое он показал лишь в 2018 году на пресс-конференции в Москве.









11:52 Горошинский говорит, что у защиты есть доказательства существования писем к представителям Польши, Франции и Германии - интервью Клюева; высказывания самого Януковича о том, что он звонил европейским гарантам, но они не брали трубку; показания Добкина в суде, Шуляка, Бернацкого (из перечисленных в Украине на данный момент находится только Добкин, все остальные в РФ, однако Добкин говорил, что не видел обращений. - Ред.).

Адвокат утверждает, что обращение с просьбой ввести войска было лишь дополнением к большому письму к Путину и доказательства тому: ответы от официальных органов РФ; пост в ФБ спикера МИД РФ Захаровой о том, что обращение с просьбой ввести войска носило лишь информативный характер; свидетельства бывшего охранника Януковича Павленко; письмо от почты России о том, что он такое письмо отправлялось; показания охранника Бернацкого, Шуляка, Ильина (два последних говорили, что Янукович с ними советовался).

11:46 "Ключевое доказательство стороны обвинения говорит о невиновности лица!" - говорит адвокат.

Он заявляет, что было два обращения от Януковича - от 22.02.2014 было якобы обращение Януковича к странам-гарантам Соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса и обращение к Путину.

11:40 Горошинский: Эксперты пишут, что в видео есть призывы повлиять на конфликт на востоке Украины, не исключая военную операцию, а в обращении есть призыв использовать ВС РФ на территории Украины. Но, говорит адвокат, договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ предусматривает подобные действия со стороны стран-подписантов.

Эксперт пишет, продолжает защитник, что действия и призывы Януковича могут содержать призывы к ведению войны, нарушению территориальной целостности и так далее. "Эксперт только предполагает! "Может" - это только предположение! Может ли сторона обвинения вводить в заблуждение общество?!" - восклицает Горошинский.

11:36 Адвокат цитирует экспертов, в выводе которых говорится, что в видео и в обращении отсутствуют призывы к агрессивной войне.

"А далее сторона обвинения совершает обман", - говорит адвокат.

11:26 Адвокат говорит, что никто не мог это проанализировать и указывает, что в деле есть вывод эксперта этого обращения. В этом выводе говорится, что 01.11.2016 поступило постановление следователя, хотя само постановление датировано 16.11.2016, а также само обращение Януковича к Путину.

В самом выводе экспертов говорится, что анализировали видеофайлы - несколько интервью Януковича, его пресс-конференций в Ростове-на-Дону, а также обращение Януковича к Путину.

Эксперты пришли к выводу, что в выступлениях и интервью Януковича, обращении к Путину высказываний, которые бы призывали к изменению строя, захвату власти и так далее, нет.

"Мы обсуждаем это несколько лет, а эксперты стороны обвинения указывают, что нет подобных призывов!" - говорит адвокат.

Цензор.НЕТ напоминает, что эксперты были допрошены в суде.

11:24 Горошинский продолжает читать и говорит, что обвинение изменило одно слово, чем сфальсифицировало дело. Он объясняет, что в дебатной речи прокуроров, которая была опубликована в СМИ, указано, что обращение Януковича к Путину направлено на использование ВС РФ и нарушение территориальной целостности.

11:20 Зашли судьи.

11:04 Адвокат утверждает, что доказательствами не могут быть копии документов, только оригиналы или заверенные копии. Он говорит, что отсутствует оригинал следующей экспертизы -лингвистической. А значит, делает вывод, эту экспертизу учитывать нельзя.

А в этом выводе, говорит Горошинский, дается анализ высказываниям Путина, Шойгу и Витко из фильма "Крым. Путь на родину" и в их словах нет ничего о самом Януковиче.

Внезапно он просит 10 минут перерыва и судья Девятко соглашается.

11:00 Горошинский переходит к лингвистической составляющей. Говорит, что она решающая.

Он опирается на результат судебно-лингвистической экспертизы, где говорится о том, что такое фактическая информация, а что такое оценочное суждение. Говорит, что в начале своего выступления вел речь об этом - об оценках и суждениях.

Все свидетели обвинения давали свои оценочные суждения, настаивает Горошинский.

10:48 Соответственно, говорит Горошинский, дело должно быть закрыто, а все доказательства признаны такими, которые собраны непроцессуальным путем.

Он заявляет ходатайство, в котором просит признать все действия по отношению к Януковичу недопустимыми и просит закрыть уголовное дело из-за того, что нарушены сроки расследования.

10:36 Адвокат утверждает, что сейчас нельзя считать, что идет стадия дебатов. По его словам, сейчас стадия досудебного следствия, а это позволяет ему подавать ходатайства о недопустимых доказательствах.

Горошинский подает ходатайство в связи с тем, что Януковичу не вручено подозрение. Просит признать недопустимым вручение подозрения Януковичу и, соответственно, все дальнейшие действия.

Далее он говорит о сроках расследования и утверждает, что они нарушены.

10:34 Защитник утверждает, что есть постановление ГПУ о продлении сроков досудебного расследования. В документе говорится, что статус Януковича подтвержден судебными решениями. Но, по словам адвоката, решения следственных судей не является доказательством того, что Янукович является подозреваемым

Горошинский напоминает, что защита обратилась к ученому, преподавателю университета Шевченко Андрушко, который сделал вывод: сообщение о подозрении и памятка о правах не были вручены Януковичу.

10:24 Далее адвокат говорит о том, что прокуроры не стали запускать процедуру международно-правовой помощи. А потом все-таки запустили, но после того, как об.этом стали спрашивать журналисты, утверждает он.

Но при этом, говорит Горошинский, допустили процессуальные ошибки, и Россия вернула их запрос.

10:18 Горошинский говорит, что прокуроры отправили письма на Оболонскую набережную, 15 и в село Новые Петрвоцы ("Межигорье"), "но сторона обвинения точно знает, что Виктор Янукович там не находился".

В тот же день, 28 ноября, следователь решает огласить в розыск Януковича. "А были ли основания?!" - говорит адвокат. Ведь условия - это то, что лицо скрывается. И неизвестно где находится. И второе - он уклоняются от следствия. Защитник утверждает, что Януковичу неизвестно было об этом деле на торт момент, и в выключенный телевизор он не мог услышать, что говорит Луценко, поэтому нельзя считать, что он знал об уголовном деле.

По словам Горошинского, следователи даже не пытались искать Януковича, который находился в Ростове, а сразу объявили его в розыск.

10:14 "28 ноября 2016 года в Святошинском суде Киева по делу беркутовцев, появляется генпрокурор Луценко и прокурор Кравченко. Зачитывается подозрение в слух в момент, когда онлайн трансляции нет, монитор выключен", - вспоминает Горошинский, как зачитывали подозрение Януковичу, который был на видеосвязи из Ростова со Святошинским судом.

"Янукович этого не слышит!" - говорит адвокат.

Он цитирует УПК, где говорится, что подозрение должно вручаться лицу в день его составления, и считается, что получение подозрения - это когда "лицо его фактически получило".

10:10 Горошинский говорит, что это дело заказное, политическое, и что было множество нарушений прав Януковича, что юридически у него нет статуса подозреваемого.

Он начинает с момента сообщения о подозрении Виктору Януковичу. Напоминает, что часто Верховный Суд отменяет приговоры, если не правильно сформировано подозрение или обвинительный акт.

10:05 Зашли судьи.

Горошинский начинает с того, что поздравляет всех присутвующих с днем юриста и желает всем побед. Затем он переходит к дебатной речи.

10:00 Все на месте - прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокаты Александр Горошинский и Юрий Рябовол.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.