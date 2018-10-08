Есть доказательства причастности наемников "Вагнера" к убийству российских журналистов в ЦАР, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"Та информация, которая у нас есть и которой с нами делятся наши коллеги, говорит о том, что к этому убийству с большой долей вероятности причастны российские наемники, которые находятся в ЦАР", - заявил он.

Гуськов отметил, что в ЦАР находится именно ЧВК "Вагнера", а не какое-то другое подразделение.

По его словам, российские власти и руководство частной военной компании пытаются скрыть причастность "Вагнера" к этому преступлению и распространяют ложную информацию о расформировании ЧВК.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Журналистов нашли в 32 километрах от города Сибю.

Россия отрицает причастность к этому убийству и заявляет, что журналисты были убиты и ограблены местными бандитами.