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08.10.18 10:34

Власти США заморозили американские активы Дерипаски, включая особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке, - The New York Post

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила в понедельник газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

Власти США заморозили американские активы Дерипаски, включая особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке, - The New York Post

"Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет издание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка О.Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

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