Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что дипломата направят в Ужгород, поскольку местному представительству МИД необходимо "усиление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.