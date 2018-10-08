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08.10.18 10:35

Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца

Украинский дипломат, которого выслали из консульства в Будапеште, вернулся в Украину.

Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что дипломата направят в Ужгород, поскольку местному представительству МИД необходимо "усиление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.

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