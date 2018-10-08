"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Как-то боевики бросили Леониду Кучме окровавленный украинский паспорт. Это был паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к ЛДК, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту.

"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?"- говорила я", - написала она.

По словам Геращенко, украинская сторона настаивала, чтобы "окровавленный документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам".

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Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.